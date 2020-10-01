В Нижнем Новгороде с утра проводят обыски в квартирах семи активистов

Как минимум у семи политических активистов в Нижнем Новгороде с утра 1 октября проходят обыски.

Первые обыски прошли в квартирах гражданских активистов Михаила Бородина, Дмитрия Силивончика и Юрия Шапошникова, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на председателя нижегородского отделения «Мемориал» Аркадия Галкера. Галкер утверждает, что обыски проводятся по делу о деятельности нежелательной организации. Дело возбуждено в отношении настоятеля Храма Летающего Макаронного Монстра Михаила Иосилевича. Обыск прошел и в квартире фигуранта дела — Михаила.

Также следственные действия проходили в квартире свидетеля по упомянутому делу Алексея Садомовского, у него изъяли шесть ноутбуков, три флешки и смартфон. Политик Максим Кац утверждает, что обыск связан с делом ЮКОСа.

Те же следственные мероприятия проходят в квартирах координатора нижегородского штаба Навального Романа Трегубова и главреда издания Koza.press Ирины Славиной.

«Сегодня в 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского», — иронизировала Славина.