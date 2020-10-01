Москалькова настояла на возбуждении дела в связи с отравлением Навального

Уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова высказалась о необходимости возбуждения уголовного дела в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

«Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс», — цитирует Москалькову «Интерфакс».

Омбудсвумен выразила надежду, что немецкая клиника Charite, куда политик был доставлен на лечение, предоставит заключения экспертов, а также сам Навальный даст пояснения по вопросу.

Алексей Навальный сегодня заявил, что за его отравлением стоит президент РФ Владимир Путин, а также пообещал подать в суд на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова за то, что он бездоказательно заявил о связях Навального со спецслужбами США.