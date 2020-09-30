Меркель не считает отравление Навального делом ФРГ И РФ: "Это международный вопрос"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального выходит за рамки частного разбирательства между двумя странами, так как для попытки убийства главного критика Владимира Путина использовалось нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок», а его применение нарушает международные договоренности по вопросу применения химического оружия. Расследование произошедшего, по её мнению, относится к юрисдикции ОЗХО.

«Это не двустороннее дело, но преступление, которое произошло на российской территории и которое является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, а потому также и международный вопрос. Мы подождем результатов ОЗХО и затем обсудим в кругу ЕС необходимую реакцию», — приводит ТАСС слова Меркель.

«Мы призвали Россию — и сегодня я делаю это еще раз — провести всеобъемлющее и прозрачное расследование нападения», — добавляет она.

Напомним, что в России дело об отравлении Навального возбуждено не было. Проверку ведет региональное отделение транспортной полиции, хотя соратники политика требовали, чтобы дело возбудил Следственный комитет. При этом текущую проверку в Фонде борьбы с коррупцией считают незаконной, так как она длится уже более 30 суток без возбуждения дела.