Кремль пообещал "внимательно" изучить дело Юрия Дмитриева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, предположительно, не осведомлен о ситуации с историком Юрием Дмитриевым, которого накануне приговорили к 13 годам колонии.

«Мы знаем, что есть сообщения СМИ, но, честно говоря, эта тема не находится под нашим контролем. Я не думаю, что президент в курсе», — приводит слова Пескова «Медуза».

Представитель Кремля также дал журналистам обещание «более внимательно ознакомиться с этой темой».

Напомним, что накануне Верховный суд Карелии пересмотрел приговор историку, главе местного отделения «Мемориала» 64-летнему Юрию Дмитриеву. Согласно решению районного суда, приговорившего его к заключению на 3,5 года, фактически «дав по отсиженному», Дмитриев должен был выйти на свободу уже в ноябре этого года. Теперь же срок увеличен на 9,5 лет до — 13 лет.

Кроме того, Верховный суд Карелии направил на новое рассмотрение обвинения против историка по статьям, по которым он ранее был оправдан.

Адвокат Виктор Ануфриев заявил, что защита Дмитриева намерена обжаловать такое решение суда.