"Путин боялся отравления": журналист напомнила о необычном случае с российским президентом

В последние годы пресса все чаще вынуждена обсуждать громкие истории с отравлениями бывших шпионов, популярных политиков и общественных деятелей. А слово «Новичок», если еще и не признано словом года по версии «Оксфордского словаря», то для этого пришло самое подходящее время.

Как бы там ни было, но главной мишенью обвинений во многих громких отравлениях в последнее время становится именно Москва. Западные СМИ и политики создали вокруг российского президента Владимира Путина и отечественных спецслужб целый ореол загадочности, превратив их в «зловещую» команду, способную добраться до кого угодно и где угодно.

Между тем, как считает журналист российской радиостанции «Эхо Москвы» в США Карина Орлова, отравления опасается и сам Владимир Владимирович. О страхах главы российского государства перед возможным покушением с использованием отравляющих веществ Орлова рассказала сквозь призму случая, имевшего место еще в 2018 году.

«Совсем скоро состоятся дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Встреча произойдет в пока еще не определившемся штате Огайо, а ведущим будет Крис Уоллес – тот самый ведущий Fox News, который брал интервью у Владимира Путина один на один после саммита в Хельсинки в 2018 году. К слову, там произошел случай, который сейчас воспринимается несколько иначе, чем воспринимался тогда.

Помните, когда они разговаривали об обвинениях команды Мюллера – русские хакеры, ГРУ, вмешательство в выборы – и Путин отказывался признавать факт вмешательства России в американские дела в целом, Крис Уоллес протянул ему папку с документами, чтобы российский президент мог спокойно ознакомиться с ними. Владимир Путин отказался к этим бумагам прикасаться, а ошарашенный Крис Уоллес не знал, что делать, и в итоге просто положил их на стол.

Путин их так и не тронул. Сейчас становится очевидно, что российский президент боялся отравления», – рассказала Карина Орлова.