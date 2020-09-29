Портал TUT.BY лишили статуса СМИ. Теперь журналисты не смогут освещать протесты

Белорусские власти лишили независимое издание TUT.BY статуса СМИ. Об этом сообщает сам портал, отмечая, что решение вступает в силу с 1 октября. Приказ подписан министром информации Республики Игорем Луцким.

Причиной приостановки статуса СМИ является иск поданный министерством на издание в Экономический суд ещё 18 сентября.

TUT.BY заверяет, что это никак не повлияет ни на работу издания, ни на исполнение рекламных контрактов. Фактически они смогут публиковаться, как и раньше, но потеряют возможность аккредитовывать своих журналистов на публичные мероприятия и не смогут работать на протестных акциях и в зонах боевых действий в качестве СМИ. Отмечается, что этот статус ими был приобретен лишь в январе 2019 года, а 19 лет до этого портал работал без него.

При этом, если будет принято решение о блокировке сайте, редакция также намерена исполнить свои обязательства перед рекламодателями, перенеся их сроки на более позднее время.