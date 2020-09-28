Возможности истребителей МиГ-23, отремонтированных ЛНА, объяснил военный эксперт

Военный эксперт Олег Пономаренко сообщил, что многоцелевые истребители МиГ-23, восстановленные и модернизированные техническими специалистами Ливийской национальной армии, можно эффективно применять для выполнения самых разнообразных боевых задач.

Раннее официальный представитель командования ЛНА Ахмад аль-Мисмари заявил, что истребители МиГ-23 ВВС Ливии долгое время не использовались, однако после продолжительных ремонтных работ снова готовы заступить на боевое дежурство.

Как заметил Пономаренко, подобные истребители могут применяться не только в качестве штурмовиков, но и наносить удары по наземным целям, проводить разведку и патрулирование, то есть выполнять целый ряд боевых задач, в зависимости от оснащения и степени модернизации.

Кроме того, эксперт отметил, что в условиях ливийского кризиса восстановление истребителей МиГ-23 вполне сможет гарантировать некоторое преимущество ЛНА, если использовать их с умом.

Напомним, весной текущего года Федеральное агентство новостей писало, что бригады материально-технического обеспечения Ливийской национальной армии восстановили и подготовили к использованию четыре боевых истребителя. Благодаря этому военные пилоты ЛНА смогли начать необходимые учебные полеты.