В ЗакСе Свердловской области рассмотрят законопроект о возврате выборов мэра

В Свердловской области Законодательному собранию пришлось зарегистрировать народный законопроект о возврате прямых выборов мэра в городах региона. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на Владислава Постникова, координатора «Открытой России» в Екатеринбурге.

Для того, чтобы народная инициатива была рассмотрена, необходимо собрать 10 тысяч подписей. Активисты собрали в разных города региона 13 020 подписей. Из этого числа отбраковали 1 297, но законопроект все равно уложился в лимит.

До этого инициатива была зарегистрирована аппаратом Свердловского законодательного собрания с подачи политических сил, включая штаб Навального и депутатов гордумы от КПРФ.

Отменены прямые выборы в Свердловской области были в 2018 году. В Нижнем Тагиле тогда же провели назначение главы города по конкурсу, а губернатор Евгений Ройзман демонстративно сложил свои полномочия из-за принятого решения.