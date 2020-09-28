Тверской суд в Москве постановил уничтожить плакат "Россия без Путина"

В Москве Тверской районный суд назначил активисту Виктору Немытову штраф в объеме 150 тысяч рублей за июньский пикет у здания Петровки, 38. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова.

Немытов был задержан 5 июня в числе 15 пикетчиков. В руках у активиста был плакат «Россия без Путина». Суд также постановил уничтожить этот плакат.

Разбирательство велось по статье о повторном нарушении правил проведения массовых акций.

До этого Немытов уже отсидел 15 суток за участие в пикете против ареста администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, но после арест отменили.