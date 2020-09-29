Сильвио, "русский по Путину": 5 историй про самого яркого европейского политика

Богатый и щедрый. Грешный и добродетельный. Успешный и преследуемый. Сильвио Берлускони, который 29 сентября отмечает свой 83 день рождения, весь соткан из противоречий. Но, кажется, именно за это особенно любим в Италии и за ее пределами. Его сторонники даже придумали свой собственный гимн «Спасибо небесам за Сильвио».

1. Предприниматель под бомбами

– Мне кажется, я вижу детство как сегодня, – говорит Сильвио Берлускони. Ему часто снится его беднейший квартал Милана, где, похоже, собрались все отверженные, бедолаги и авантюристы предвоенной Италии.

Раннее детство политика, родившегося в 1936 году, пришлось на военные годы и научило его выживать в любых ситуациях, никогда не терять оптимизма и всегда проявлять взаимопомощь.

Именно в детстве, как вспоминают его сверстники, Сильвио и обнаружил свой предпринимательский дар. Берлускони, который всегда получал от педагогов отметку «оттимо» («превосходно»), успевал делать «домашку» и за других школьников, на чем зарабатывал несколько лир. А в свободное время он мастерил кукол для младшей сестры, придумывал целые представления с ними и за деньги и сладости показывал их детворе. Можно уверенно сказать, что будущий премьер Италии был популярен с самого детства.

2. Остров мечты

Уроженцы родного миланского квартала Изола («остров») рассказывают две истории, которые, как они считают, сформировали характер политика. Во время войны отец семейства Луиджи был интернирован в один из лагерей Швейцарии, а затем нашел приют в семье простой женщины Труди Шарер, которая спасла его от гибели. Разбогатев, Берлускони сам всегда старается помогать тем, чья жизнь в опасности – беженцам, бывшим проституткам, бездомным.

Вторая военная история связана с матерью – Розеллой. Увидев на улице, как эсэсовец выследил и пытался задержать еврейку, женщина вступилась за беглянку. И не отступила, даже когда немец уткнул ей дуло винтовки в грудь: «Попробуй выстрелить! Тебя люди разорвут на куски! В клочья разнесут!» Позже Сильвио Берлускони вспоминал, что этот случай помогал ему не пасовать в самых сложных ситуациях.

3. «Солнце в кармане»

В 1954 году Берлускони поступил на юрфак Миланского университета и быстро выбился в лучшие студенты. Параллельно зарабатывал, чем только мог, оттачивая свои многочисленные таланты: торговал хозтоварами, пылесосами, писал курсовики для других студентов, фотографировал на свадьбах и похоронах, играл на контрабасе, пел на круизных лайнерах, вел мероприятия на борту и в ночных клубах, водил экскурсии для туристов по портовым городам. При такой загрузке с отличием окончил университет, а его дипломную работу признали блестящей и присудили премию в 2 млн лир.

Именно тогда Сильвио Берлускони сформулировал свой главный принцип, которому потом просил следовать и всех своих сотрудников: излучайте дружелюбие, тепло, будьте счастливыми и приветливыми, как будто вы «носите солнце в нагрудном кармане». У самого него, как считают его коллеги, в кармане помещается целая Солнечная система.

4. «Вперед, Италия!»

Первым бизнесом Берлускони было строительство недвижимости. Он первым стал застраивать пригороды Милана и превращать знакомые с детства трущобы в лакшери-кварталы. Злые языки говорят, что для продвижения бизнеса Сильвио, который умеет быть своим для всех, приходилось и занимать у итальянской мафии, и «договариваться» с коррумпированными чиновниками. Говорили многие, но поймать за руку «Сильвио-счастливчика» никто не смог. Свои виллы Берлускони построил тоже в пригороде Милана и на Сардинии, превратив бывшие задворки в райские сады с цветущими аллеями и искусственными вулканами.

Став миллионером на недвижимости, Сильвио не остановился. Он купил футбольный клуб «Милан», который тогда не блистал, и, подбирая тренеров, меняя игроков, привел команду в Высшую лигу. Болельщики фанатели от Сильвио больше, чем от футбола.

Третьим и главным коммерчески успешным предприятием Берлускони стало телевидение. Сильвио пошел тем же путем – взял то, что никому не нужно, и превратил в мечту. Начинающий медиамагнат купил заштатный кабельный телеканал и стал показывать на нем то, чего Италия до сих пор не видела – американские сериалы и передачи про красивую жизнь. Роскошь, фотомодели, тачки, варьете появились на экране с подачи Сильвио Берлускони. Простым итальянцам эта «дольче вита» пришлась по душе. ТВ-империя Берлускони разрасталась, пока не составила конкуренцию главному официальному телевидению Италии – RAI.

«Критики Берлускони презирали его и считали продавцом мусора, человеком, который своим коммерческим телевидением убил итальянский кинематограф, человеком, которому удалось сохранить свою медиаимперию только благодаря дружбе с премьер-министром Беттино Кракси, – написал биограф Берлускони Алан Фридман. – Сторонники Берлускони видели в нем инноватора, прекрасного организатора и гения маркетинга. Он продавал амбиции и надежду на лучшую жизнь, он предлагал чистое, бесстыдное и одурманивающее веселье изголодавшимся по развлечениям итальянцам. Он продавал мечты».

5. «Бунга-бунга»

Итальянец, который поднял местный футбол, ТВ и дал беднякам достойное жилье, просто обязан был баллотироваться в премьер-министры. Берлускони поставил мировой рекорд, когда создал свою партию, выбрав слоганом футбольную кричалку «Вперед, Италия!», и всего лишь через 60 дней триумфально победил с ней на выборах. После этого он четырежды занимал должность председателя Совета министров. Почти всю политическую карьеру его сопровождали скандалы. Большинство из них было связано с любовными похождениями.

– Вокруг столько девушек, а я не святой, – объяснялся Берлускони.

Правда, через какое-то время он сам с собой спорил: «В политике я – Иисус Христос».

Вечеринки в роскошном особняке Берлускони с самыми красивыми девушками планеты получили название «бунга-бунга», которое насмешники потом надолго прикрепили к самому Сильвио. Но никто не мог так остроумно посмеяться над ним, как он сам.

«Хотите посмотреть знаменитую комнату «бунга-бунга»? Хватит вам смелости?» – артистично говорил Берлускони своему биографу Алану Фридману, которого принимал в гостях. «Секретной», окутанной слухами и скандалами комнатой оказалась гостиная, где бывают знаменитости, включая, например, Джорджа Клуни.

Фридману Берлускони показал огромную кровать, «подаренную Путиным». Русский и итальянский политики дружат, и Сильвио даже посвятил «другу Владимиру» песню. Себя Берлускони даже в шутку называет «русский по Путину».

От всех судов и обвинений Берлускони удалось отбиться. И даже хватает сил на самоиронию.

– Видите этот портрет? – показал Берлускони на средневековое изображение полуобнаженной женщины. – В прессе пишут, что ее тоже я раздел!

А на днях СМИ застали 83-летнего Сильвио Берлускони со спутницей, на полвека его моложе. Он улыбался, был счастлив и доброжелателен. Как будто у него солнце в кармане.

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Материал вышел в издании «Собеседник+» №08-2020 под заголовком «Сильвио, русский душой».