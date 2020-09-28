Правительство ФРГ: Визит Меркель к Навальному не был тайным и не был публичным

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт назвал визит канцлера Ангелы Меркель к российскому оппозиционеру Алексею Навальному в клинику Charite всего лишь «посещением больного человека».

«Слово "тайный" здесь не подходит, не все, что открыто для общественности, является тайным, это не был публичный визит», — цитирует Зайберта «Интерфакс».

Ранее немецкие СМИ сообщали о тайном визите Меркель к Навальному, который проходит реабилитацию после отравления в немецкой клинике.

Сам Навальный подтвердил эту информацию. Политик сказал, что разговор не был политическим. Меркель пообщалась с ним и его семьей.

Также Навальный в своем микроблоге сообщил, что Мосгорсуд признал законным отказ в возбуждении уголовного дела из-за отравления и попытки убийства.

«Гражданин РФ вырубился и впал в кому в самолете РФ, пролетая над Сибирью. Внутри РФ никакого расследования, зато ежедневные заявления МИД. Видимо Томск исключили из России», — написал Навальный в Твиттере.