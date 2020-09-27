Над немецкой разведкой введут надзор, чтобы в итоге ограничить её полномочия

Сразу три немецких СМИ сообщают о внесении на рассмотрение законопроекта о создании надзорного органа, который будет контролировать Федеральную разведывательную службу Германии (BND). В её состав должны войти четыре федеральных судьи и два федеральных прокурора, передает Deutsche Welle.

«Контролирующий совет» таким образом обеспечит исполнение решения Федерального конституционного суда ФРГ от мая этого года, в котором судьи пришли к выводу, что те полномочия, которыми наделена BND сейчас, превосходят необходимые, в частности в сфере доступа к данным пользователей в интернете.

Как следует из отчетов самой разведки, каждый день там анализируют порядка 154 тысяч цепочек сообщений. Из них только 260 соответствуют их профилю деятельности. В Конституционном суде решили, что такие подходы BND, когда сообщения обрабатываются без четкого повода, нарушают тайну телекоммуникационной связи и свободу СМИ, а значит и Основной закон страны. Теперь до конца 2021 года власти Германии должны ограничить полномочия разведслужбы, с чем и должен помочь «контролирующий совет».

Скандал о слежке разведслужбы за гражданами разразился после истории с экс-сотрудником Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом, когда стало известно о сборе BND огромного массива данных о действиях немцев и передачи части этих данных АНБ.