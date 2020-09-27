Более 100 тысяч протестующих в Минске. В Гомеле разгон гранатами, газом и стрельбой

Сегодня в Беларуси проходит юбилейная акция протеста, продолжающегося уже 50 дней. Также акции сегодня посвящены «народной инаугурации» Светланы Тихановской — своеобразный ответ оппозиции на тайную инаугурацию Александра Лукашенко. Наиболее массовые митинги традиционно проходят в Минске, хотя люди выходят на улицы и в других городах Республики.

Несмотря на то, что силовики вновь перекрыли множество дорог в центре города, центральные станции метро, стянули в город тяжелую технику и спецсредства, вновь затруднили доступ к мобильному интернету и начали задерживать случайных прохожих ещё до начала акции, только на улицы Минска, по данным «Интерфакса», вышли более ста тысяч человек, причем агентство отмечает, что граждане продолжают подходить к центру города.

На видео «Радио Свободы», видно, как в Гомеле протестную акцию жестоко разогнали, используя свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ, а один из сотрудников ОМОНа вел стрельбу в воздух, стоя прямо рядом с мирными горожанами. Люди в ответ называют их «фашистами».

Силовики в Беларуси в своем большинстве продолжают действовать в масках и без каких-либо предметов отличия.