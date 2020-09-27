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[13:13]Над немецкой разведкой введут надзор, чтобы в итоге ограничить её полномочия
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[10:34]В Подмосковье упал надземный переход. Пострадавших госпитализируют вертолетами
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26 сентября, суббота

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[13:38]Последователи Лимонова планируют в течение года зарегистрировать партию
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25 сентября, пятница

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[17:26]МРОТ 2021 года составит 12 792 рубля
[16:50]У людей с инвалидностью появится сертификат для оплаты реабилитации
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Азербайджан намерен захватить Карабах. Армения грозит признать его независимость

Политика
17:30, 27 сентября 2020

Азербайджан намерен захватить Карабах. Армения грозит признать его независимость
Ильхам Алиев // Фото: Global Look Press
Ильхам Алиев // Фото: Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что намерен однозначно устранить конфликт вокруг Нагорного Карабаха, присоединив его. Другие решения его не устроят.

«Я неоднократно говорил, что нам не нужно неполное решение этого вопроса, этого конфликта. Мы на своей земле, нам не нужны земли других стран. Но свою землю мы никому не отдадим», — приводит его слова «Интерфакс».

Алиев также назвал это «восстановлением исторической справедливости» и «территориальной целостности Азербайджана». «Я много раз говорил, и хочу сказать сегодня, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы народ Азербайджана был удовлетворен этим», — пояснил глава государства.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что кабинет министров собирается рассмотреть вопрос о признании Нагорного Карабаха независимым государством: «Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха [непризнанной Нагорно-Карабахской республики], в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий», — приводит его слова ТАСС.

Он также рассказал, что в ходе боев на границе погибшие есть с обоих сторон.

Несмотря на отказ от всеобщей мобилизации, Азербайджан все же ввел военное положение в ряде своих территорий, передает РИА Новости. Парламент страны принял решение сделать это в Баку, Гяндже, Евлахе, Гейгеле и некоторых других регионах. Итоговый документ должен подписать президент.

Теги: #Нагорный Карабах #Армения #Азербайджан

Рубрика: Политика

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Скриншот из Youtube

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