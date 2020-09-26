Последователи Лимонова планируют в течение года зарегистрировать партию

Незарегистрированная партия «Другая Россия», созданная политиком Эдуардом Лимоновым, заявила о самороспуске с целью создания новой партии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя московского отделения партии Ольгу Шалину.

«Мы считаем, что необходимо закрепить имя Эдуарда Лимонова в названии действующей живой политической организации (...) Мы начинаем наш путь к регистрации новой партии, независимой политической партии "Другая Россия Э.В. Лимонова"», — заявила Шалина во время съезда.

Руководителями партии стали координаторы и политсовет. В течение года планируется провести учредительный съезд, чтобы определиться с планами по регистрации политической организации.

Напомним, Эдуард Лимонов скончался 17 марта в столичной больнице.