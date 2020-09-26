В Минске задерживают участниц "репетиции инаугурации Светланы Тихановской"

В Минске проходит акция «репетиция инаугурации Светланы Тихановской», как ее называют участницы женского марша. В 14:00 силовики в оливковой форме начали задерживать демонстранток, пишет «Росбалт».

В частности, была задержана одна из знаковых персон текущего протеста — пенсионерка Нина Багинская. Ее уже отпустили, но, как пишет TUT.by, у активистки снова отобрали бело-красно-белый флаг.

Точечные протесты продолжаются в вузах и даже в торговом центре Гомеля.

В отношении активистов «Европейской Беларуси» возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Между тем главред издания «Наша Ніва» Егор Мартинович вышел на свободу после 72-часового задержания. Он остается в статусе подозреваемого по делу о клевете в отношении министра внутренних дел Барсукова.