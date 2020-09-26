Против водителя "фургаломобиля" в Хабаровске завели уголовное дело

Управление СКР в Хабаровске возбудило в отношении местного активиста Дениса Посметюхина уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. Об этом пишет «ОВД-Инфо».

Посметюхин участвовал в акциях в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на своем авто, которое использовал в качестве площадки для транспарантов (в народе машина прозвана фургаломобилем).

Уголовное разбирательство начато по инциденту, произошедшему во время акции 25 сентября. Сотрудники полиции с судебными приставами попытались силой вытащить Посметюхина из авто, но тот применил против них газовый баллончик. Полицейские применяли силу и к другим участникам акции.

Сегодня активист задержан. В пятницу на него также был составлен протокол об участии в несогласованной акции с использованием транспорта, мешавшего движению пешеходов и других автомобилей.

Адвокат подозреваемого утверждает, что Посметюхин является единственным родителем малолетнего ребенка.