Вице-мэра Ялты уволили за поддержку Беларуси и обещание отпора вторжению России

Замглавы городской администрации Ялты, бывший председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев был уволен после публикации видеообращения в поддержку белорусского народа. В нем он также поражался насилию, которое творилось на улицах Беларуси и извинялся перед молодежью за то, что его поколение допустило это.

«Да, правда (уволен). Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», — подтвердил «Крыминформ» мэра Ялты Иван Имгрунт. TUT.BY сообщает, что он сформулировал причину увольнения Загорцева фразой «по факту поддержки оппозиции Беларуси».

В обращении, которое 22 сентября опубликовал TUT.BY на своем YouTube канале, чиновник призвал своих белорусских коллег и генералов перестать поддерживать режим Лукашенко, а в случае военной угрозы со стороны России госслужащий Крыма пообещал, что белорусы дадут интервентам отпор.