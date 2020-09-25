Посольство РФ в США упрекнуло Facebook в цензуре из-за удаления сети аккаунтов

Российские дипломаты в американском посольстве уверены, что удаление Facebook аккаунтов, связываемых с российскими спецслужбами, нарушает свободу слова, а не обеспечивает соблюдение политик компании по иностранному вмешательству.

Напомним, что соцсеть отчиталась об удалении трех сетей аккаунтов, связываемых с Россией, в одном из которых было 214 аккаунтов пользователей, 35 публичных страниц и 18 групп.

«Утверждается, что "расследование" администрации Facebook выявило некие связи ликвидированных аккаунтов с людьми, ассоциированными с российскими спецслужбами. Уверены, что если бы Facebook занялся аналогичным расследованием в США, то своих аккаунтов лишились бы многие вашингтонские НПО и большинство ведущих СМИ», — считают в российском посольстве (цитата по ТАСС). Они также жалуются, что Facebook рассказал о чем писали аккаунты этих сетевых структур, назвав конкретные темы: «Напрашивается вывод, что на перечисленные темы рассуждать пользователям из России нежелательно, иначе можно оказаться в следующем списке ликвидированных аккаунтов. Это цензура», — негодуют дипломаты.

В посольстве считают, такая «дискриминация» недопустима, а россияне уже перестали думать, что Facebook является «пространством свободного обмена информацией». Они также призвали компанию наладить «конструктивный» диалог с российскими властями.