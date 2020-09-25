К депутату МГД Шереметьеву ворвались 10 человек и проверяли условия проживания

23 сентября в квартиру к находящемуся под домашним арестом депутату Мосгордумы Олегу Шереметьеву ворвались десять человек. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на телеграм-канал, который ведет помощник депутата.

В тот день к Шереметьеву должен был явиться инспектор ФСИН. Он позвонил депутату и предупредил, что находится на больничном и к нему пришла другая сотрудница, которая просит открыть дверь. По факту оказалось, что в дом оппозиционного депутата явились десять человек из числа сотрудников силовых ведомств и соцзащиты.

Замначальник отдела соцзащиты по району Вешняки Татьяна Ульянова составила протокол и уточнила, что их проверка связана с чьим-то обращением в Следственный комитет.

Сотрудники обследовали квартиру в течение часа. Делали фото, открывали шкафы и холодильник.

Другая сотрудница соцзащиты настаивала на ужесточении формулировок. Ее не устраивало, что в туалете стоял «Туалетный утенок», а также в квартире находились в открытом доступе лекарства. По ее словам, дети депутата могли это все употребить.

В отношении Шереметьева в августе было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Утверждается, что он премировал своего помощника суммой в размере от 350 до 850 тысяч рублей, после присвоив эти деньги.

Олег Шереметьев — один из немногих депутатов, прошедших на выборах в МГД в 2019 году по «нелояльным» спискам. Он же выступал против «московского дела» и внесения поправок в Конституцию.