На квартиру Навального наложен арест из-за иска Московского школьника

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об аресте квартиры политика в столичном районе Марьино. Арест связан с комбинатом питания «Московский школьник», связанного с Евгением Пригожиным.

Уточняется, что запрет регистрационных действий на долю Навального в московской квартире был наложен спустя неделю после того, как политика отравили. Тогда же, 27 августа, были арестованы все счета оппозиционера, пишет «Новая газета».

В 2018 году «Московский школьник» добился решения суда о взыскании с Любови Соболь, Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией 88 миллионов рублей за расследование о вспышке дизентерии в школьных общепитах. Ответственность за ситуацию в ФБК возложили на команию Евгения Пригожина.