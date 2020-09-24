Депутат Госдумы раскрыл подробности общения Путина с дочерьми

С момента начала событий в Беларуси внимание общественности и СМИ обращено, в основном, к двум противоборствующим сторонам: оппозиции в лице протестующих на улице граждан и выехавшей в Литву Светланы Тихановской, а также действующему режиму в лице президента Александра Лукашенко и силовиков, предпринимающих попытки жестко подавить протест. Между тем политический кризис в Республике продолжается настолько долго, что уставшая от него часть общественности постепенно меняет вектор своего внимания и обсуждает его, мягко говоря, второстепенных персонажей.

К примеру, свою порцию внимания точно получил сын белорусского лидера Николай Лукашенко. На его фоне пресса вспомнила и о другом наследнике Александра Григорьевича. Причем сын-чиновник и несовершеннолетний Николай в бронежилете с автоматом поставлены Лукашенко в «минус» и воспринимаются многими как факторы, которые негативно сказываются на образе президента.

Обратили внимание на этот момент и в Государственной думе. К примеру, депутат от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов назвал подобное положение дел «неправильным» и привел в качестве примера наследников лидеров других стран мира, которые в большинстве своем далеки от большой политики.

Более того, в своих комментариях Виталий Валентинович назвал и еще один достойный пример в виде российского президента Владимира Путина и его дочерей. Вместе с тем депутат даже рассказал о том, как именно глава государства общается с наследницами.

«Александру Лукашенко необходимо убрать представителей своей семьи из политического пространства. Это вопиющее неуважение к своим гражданам, я вообще этого не понимаю: один сын занимается таможней, другой занимается тем, что ходит с папой в бронежилете. Зачем все это? Это неправильно. У многих лидеров дети занимаются наукой, искусством или чем-то подобным.

Чем занимаются дочери Владимира Путина и почему о них очень мало известно? Это как раз очень положительный момент: мы знаем, что у Владимира Владимировича есть дочери, это документальные сведения, но мы видим, что они не лезут в политику. Это правильно. Они не боятся публично говорить об отце, но они скромные, они не связывают одно с другим.

Я думаю, что с папой они общаются именно как с папой. Владимир Путин, в свою очередь, с ними общается как с дочерьми: душевно, по-доброму, как и положено отцу. Не выносить все это в публичное пространство – это их личное право.

Лично я бы не смог стерпеть, если бы мои дети, а их у меня шесть, попытались заниматься политикой. Я бы точно их от этого отговаривал. Более того, я бы никогда не позволил им в своей деятельности опираться на меня», – заявил Виталий Милонов.