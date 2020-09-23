"По меньшей мере сотни тысяч беженцев": Зеленский о будущем Беларуси с Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без новых выборов из Беларуси начнется массовая миграция населения. По его оценкам, в случае негативного сценария Европе стоит ожидать сотен тысяч беженцев в ближайшие годы.

«Такой кризис влияет не только на соседние с Беларусью страны. События там уже имеют последствия для Европы. Мы видим, что возник наиболее острый политический кризис за все годы независимости Беларуси. Она также связана с экономической и социальной кризисами, которые уже созрели и проявляют последствия. Если сценарий будет отрицательным, это означает по меньшей мере сотни тысяч беженцев из Беларуси в страны Европы», — приводятся его слова из интервью Hospodarskie Noviny на сайте главы государства.

По его словам, самым разумным выходом из сложившейся в Беларуси ситуации является проведение новых выборов: «Это действия власти, которая не боится своего народа», — уверен Зеленский. Кроме того, он призвал руководство Беларуси уйти от насилия против граждан, а вместо него начать общение с белорусами. По мнению украинского лидера, только такой подход может продемонстрировать, что власти «заботятся о своем народе».

Зеленский уже и раньше предлагал Лукашенко провести повторные выборы, допустив всех кандидатов, однако тогда его слова в весьма грубой форме отвергли представители белорусского МИДа, назвав совет «заезженным».

Выборы президента Беларуси, прошедшие 9 августа, не признают не только внутри страны, но и большинство ведущих государств мира: весь Евросоюза, США, Великобритания и другие. Свои позиции по этому поводу сегодня также подтвердили в ряде стран, комментируя тайную инаугурацию, которую Лукашенко устроил для себя.