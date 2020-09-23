МИД вновь заявил, что "Новичок" в РФ и СССР не делали. Это как минимум лукавство

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что яды из семейства «Новичок» никогда не разрабатывались и не хранились в России.

«Мы неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось», — приводит её слова «Эхо Москвы». Она также отметила, что в отравлении Алексея Навального нет «российского следа».

Кроме того, Захарова пояснила, что Россия считает, что заявления Германии не заслуживают доверия: «У нас нет ни оснований, ни намерений верить Берлину на слово. Это нужно осознать», — сказала она.

Отметим, что подобные тезисы, будто РФ не разрабатывала «Новичок», от представителей российского МИДа, в том числе от самой Захаровой, звучат регулярно с 2018 года после отравления Скрипалей в британском Солсбери, убедиться в этом можно, изучив публикации на сайте министерства. При этом акцент делается именно на том, что не использовалось само слово «Новичок». Таким образом непонятно, имеет ли в виду МИД, что вещество не разрабатывалось или что в лабораториях оно называлось не «Новичок», а другим кодовым обозначением.

Как минимум одно из утверждений, впрочем, не соответствует действительности. О том, что яд был создан в СССР и синтезировался в 90-ые годы, говорят три человека из 200, работавших с ним в государственных организациях, в том числе военных. Судить же о том, использовалось ли тогда слово «Новичок» для его обозначения сложно, хотя сейчас все трое употребляют именно его. Подробнее о происхождении боевого отравляющего вещества в публикации Sobesednik.ru: