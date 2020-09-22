Два бомбардировщика РФ отработали авиационное прикрытие на границе Белоруссии

Вдоль границы Белоруссии пролетели два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 в рамках учений «Славянское братство».

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Минобороны РФ.

«22 сентября 2020 года в рамках начавшейся активной фазы совместных белорусско-российских учений «Славянское братство — 2020» два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс совершили специальный полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границ Республики Беларусь», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что российские летчики отрабатали в полете вместе с истребителями ВВС Белоруссии авиационное прикрытие совместной тактической группы, выполняющей боевые задачи на земле.

Ранее для учений на полигон Гожский под Гродно прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения Воздушно-десантных войск России.

Всего в учениях «Славянское братство — 2020» с российской стороны принимают участие более 900 человек и около 100 единиц вооружения и военной техники.