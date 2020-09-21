В ФБК уверены, что проверка МВД по "инциденту" с Навальным проводится вне закона

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш отказалась идти на опрос МВД по поводу случившегося с политиком «инцидента». Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что туда больше не пойдет никто из ФБК, так как для проверки «нет вообще никаких законных оснований». Кроме того, они настаивают, что это не «инцидент», а попытка убийства.

«Сегодня транспортная полиция Томска вызвала меня на опрос. Я на него не пойду, потому что 1) проверка закончилась в субботу, уголовного дела нет 2) мы подавали заявление в СК, транспортная полиция тут вообще не при чем 3) МВД делает все, чтобы скрыть преступление, а не раскрыть его», — пишет в своем Twitter Ярмыш.

«Сотрудники ФБК сейчас и в дальнейшем не будут ходить на эти опросы, по многим причинам», — подтверждает это Жданов в Instagram. Как он уверяет со ссылкой на законодательство, максимальный срок проверки без возбуждения уголовного дела составляет 30 суток и они истекли.

Также он считает, что уровень расследований транспортной полиции — «кражи или хулиганство в электричке». Причем главной целью проводимых ведомством опросов он считает желание «что-то слить в помойные телеграм-каналы».

При этом «Эхо Москвы» со ссылкой на МВД сообщает, что проверка продолжается.

«Продлевайтесь сколько хотите, к расследованию это не имеет никакого отношения», — отвечает в своем Twitter Жданов.