Трамп "продлевает" санкции ООН против Ирана и вводит под их действие режим Мадуро

Президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому санкции будут вводиться против всех физических или юридических лиц, способствующих поставке оружия в Иран. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Параллельно под них подвели режим Мадуро, но сколько он там пробудет, большой вопрос.

Целью санкций против Ирана ставится не допустить появление у страны не только ядерного оружия, но и новых боеприпасов и обыкновенного военного оружия, в том числе баллистических ракет. Санкции будут вводиться против всех, кто даже просто перевозит оружие для Ирана.

Таким образом Трамп неформально «восстанавливает» санкции Совбеза ООН, хотя в самом ООН эту инициативу США ранее отвергли. Представители ООН и европейских стран настаивают, что Соединенные Штаты не могут в одностороннем порядке устанавливать санкции. Оружейное эмбарго со стороны ООН против Ирана должно быть снято 18 октября, а продлевать его другие страны не спешат.

При этом на сайте Госдепартамента США появилось сообщение, что новые санкции из-за поставок оружия Ирану вводятся против режима непризнанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Попали под санкции и ряд компаний, а также Минобороны Ирана. Об этом заявил и госсекретарь США Майк Помпео: «Кем бы вы ни были, если вы нарушите эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, вы рискуете попасть под санкции», — сказал он в эфире CNBC.

Политик также пояснил, что «почти два года коррумпированные официальные лица в Тегеране работали с незаконным режимом Венесуэлы». Режим Мадуро США не признает, называя законным главой государства его оппонента Хуана Гайдо.

Срок действия санкций должен был закончиться 18 октября, но в связи с заявлением Белого дома становится непонятно, будут ли вообще действовать санкции после этой даты и, если да, то в каком формате они будут применяться.