Сенатора Керимова заподозрили в финансировании британской политической партии

Компания Definition Services, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую связывают с сенатором Совета Федерации России Сулейманом Керимовым, в 2016 году перевела 8 миллионов долларов Любови Чернухиной — жене экс-замглавы Минфина России и экс-главы Внешэкономбанка Владимира Чернухина, которая также является одним из крупнейших спонсоров Консервативной партии Великобритании.

Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на утекшие «отчеты о подозрительной деятельности» из архива подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN).

Из банковских документов следует, что в ходе проведения платежа сотрудник Deutsche Bank запрашивал сведения о подозрительной транзакции и получил ответ, что это якобы является «кредитом между двумя сторонами, нацеленным на поддержку будущих проектов занимателя в сфере недвижимости». Несмотря на это, Deutsche Bank счел, что перевод подозрительный и сообщил о нем и возможной связи с Керимовым, который также находится под американскими санкциями из-за его связей с Кремлем.

Любовь Черноухина вскоре после этого перевода начала вкладывать средства в поддержку Консервативной партии Великобритании, тратя десятки и сотни тысяч фунтов на возможности поужинать или сыграть в теннис с английскими политиками от Терезы Мэй до тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона и экс-мэра Лондона Бориса Джонсона, который впоследствии возглавил правительство. В общей сложности Черноухина вложила в партию более 2,2 миллиона долларов.

Журналист Эдвард Лукас, который давал показания в ходе расследования вмешательства России в политическую жизнь Великобритании, рассказал «Би-би-си» о своей «глубокой обеспокоенности уровнем доступа, который имеет не только Любовь Чернухина, но и другие богатые россияне к верхушке Консервативной партии и правительству».

Отмечается, что сами пожертвования Черноухиной были оформлены законно, а доказательств того, что это именно те деньги, которые ей перевела компания Definition Services, пока нет. При этом юристы Керимова все приведенные сведения отрицают, как и связь сенатора с Чернухиным. «Госпожа Чернухина никогда не получала деньги от Керимова или какой-то связанной с ним компании», — пояснил её адвокат.