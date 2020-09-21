Латушко предложил выступить перед комитетом Госдумы по иностранным делам

Член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко готов посетить Россию и рассказать депутатам Госдумы версию Совета о длящемся в Республике конфликте. Об этом он сообщает в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Выступать в Европарламенте сегодня — это была уникальная возможность. Но я хотел бы обратиться с предложением к депутатам российской Государственной думы: я готов также выступить и на заседании комитета по иностранным делам Государственной Думы России для того, чтобы представить позицию Координационного совета», — говорит он на видео.

Также политик подчеркивает, что полностью осознает необходимость самостоятельного разрешения политического кризиса внутри Беларуси без вмешательства внешний сил, однако считает, что без помощи как европейских, так и российских партнеров сделать это будет «сложно».

Он также в очередной раз подчеркнул, что оппозиция намерена сотрудничать как с Евросоюзом, так и с Россией.