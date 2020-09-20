Военные, силовики и БТРы стягиваются в центр для защиты Минска от граждан

СМИ сообщают о традиционном стягивании военной техники в центр Минска в преддверии воскресной акции протеста против формального президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как пишет TUT.BY, вновь закрываются на вход и выход центральные станции метро. Люди в военной форме с автоматами встают в оцепления. Баррикады из ограждений силовики устанавливают на площади Независимости, колючая проволока появляется возле стеллы «Минск — город-герой», главная резиденция Лукашенко вновь собирает оцепления из силовиков.

В центр стягивают также водометы, военные грузовики и автозаки, а не менее десяти бронированных транспортно-боевых машин направляются в сторону Дворца независимости.

Перекрывают проходы к Александровскому скверу, где расположена администрация президента. Перекрыта Октябрьская площадь. Ограждения устанавливают на центральных улицах и других городов.

При этом в разных местах в Минске на стенах, крышах и в различных других местах появляются либо нарисованные, либо настоящие бело-красно-белые флаги, символизирующие протест против власти.