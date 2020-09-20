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20 сентября, воскресенье

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[16:08]В Минске люди собираются у стелы, несмотря на перекрытие улиц и задержания
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[15:00]"Долой феодализм, да здравствует народ": В Таиланде митингуют против короля
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[13:39]Военные, силовики и БТРы стягиваются в центр для защиты Минска от граждан
[12:55]МВД Беларуси сообщает о 430 задержанных в субботу, 385 из которых уже отпущены
[12:30]В Бундестаге назвали неприемлемым для Навального опрос российскими следователями
[11:30]"Жемчужный прапорщик" после задержания отправил полицейского в нокаут
[10:35]Умер Михаил Борисов. Он многие годы вел "Русское лото"
[09:59]Извинения перед Навальным, санкции и перекрытая Москва. Главное к утру 20 сентября

19 сентября, суббота

[18:18]Задержанного в центре столицы Валерия Соловья отпустили под обязательство о явке
[18:08]В Минске задержаны около 250 участниц женского марша, включая Нину Багинскую
[17:31]Убийца двух девочек из Рыбинска арестован на два месяца
[17:17]Главред дагестанского журнала о правах женщин покинула республику из-за угроз
[16:26]На противника "Платона" завели уголовное дело за удар полицейского в шею
[16:02]В Москве задержан политолог Валерий Соловей
[15:45]Навальный рассказал о том, как не мог найти слова в голове
[14:56]Путин рассказал о мощном российском оружии, которого нет ни у кого в мире
[13:58]В питерской квартире, забитой под потолок мусором, нашли тела двух пенсионеров
[13:12]Инфекционист: в России будет подъем заболеваемости, а не вторая волна ковида
[12:12]МИД России осудил Запад за вмешательство в дела Беларуси
[11:32]В Екатеринбурге задержали "минировавшего" религиозные учреждения
[10:49]В России выявлено 6 065 новых случаев заражения коронавирусом. В Москве – 825
[10:01]Нападение на "Гражданское общество" и вторая волна ковида. Новости к утру 19 сентября

18 сентября, пятница

[22:01]Генпрокуратура запросила у Франции и Швеции данные о токсикологии Навального
[21:25]РФ возобновляет авиасообщение с Баларусью, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей
[21:02]В питерском бассейне 8 детей отравились парами хлора, пятеро госпитализированы
[20:37]Росстат: За II квартал стало на 1,3 млн больше живущих менее чем на 11 468 рублей
[20:01]США и ЕС объявят о санкциях на следующей неделе. Беларусь грозится ответить
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[18:05]Главы дипмиссий стран ЕС в Беларуси будут носить список политзеков на все встречи
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Военные, силовики и БТРы стягиваются в центр для защиты Минска от граждан

Политика
13:39, 20 сентября 2020

Военные, силовики и БТРы стягиваются в центр для защиты Минска от граждан
Скриншот видео РИА Новости
Скриншот видео РИА Новости

СМИ сообщают о традиционном стягивании военной техники в центр Минска в преддверии воскресной акции протеста против формального президента Беларуси Александра Лукашенко. 

Как пишет TUT.BY, вновь закрываются на вход и выход центральные станции метро. Люди в военной форме с автоматами встают в оцепления. Баррикады из ограждений силовики устанавливают на площади Независимости, колючая проволока появляется возле стеллы «Минск — город-герой», главная резиденция Лукашенко вновь собирает оцепления из силовиков.

В центр стягивают также водометы, военные грузовики и автозаки, а не менее десяти бронированных транспортно-боевых машин направляются в сторону Дворца независимости. 

Перекрывают проходы к Александровскому скверу, где расположена администрация президента. Перекрыта Октябрьская площадь. Ограждения устанавливают на центральных улицах и других городов. 

При этом в разных местах в Минске на стенах, крышах и в различных других местах появляются либо нарисованные, либо настоящие бело-красно-белые флаги, символизирующие протест против власти.

Теги: #Белоруссия #протесты в Белоруссии

Рубрика: Политика

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