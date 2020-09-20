В Минске люди собираются у стелы, несмотря на перекрытие улиц и задержания

В Минске в очередной раз проходит воскресная акция против режима Александра Лукашенко. Как ранее писал Sobesednik.ru, множество площадок были перегорожены ещё до её начала, а в центр традиционно стянули большое количество силовиков и военных. Также закрыты центральные станции метро.

Несмотря на это, белорусы все равно вышли на улицы и в разных многотысячных и небольших колоннах идут к центру города. Тысячи людей уже собрались возле стелы «Минск — город-герой», которую вновь зачем-то охраняют вооруженные боевым оружием военные с колючей проволокой и заборами.

Также в разных местах проходят задержания: силовики в черном высаживаются на улицах и начинают хватать случайных людей и отбирать протестную символику. Иногда люди разбегаются и собираются вновь на других улицах. Гражданам также перекрывают проходы, в отдельных случаях они прорывают цепочки ОМОНовцев, чтобы пройти.

Кроме того, по просьбе властей мобильные операторы снизили скорость мобильного интернета, по крайней мере, так пишет один из провайдеров: «В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — говорится в сообщении его Twitter-аккаунта.

Митингующих пытаются заглушить советскими песнями.