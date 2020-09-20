"Не прозападная и не пророссийская борьба": У Тихановской нет президентских амбиций

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пояснила, что не намерена всерьез позиционировать себя как президента Беларуси, в её программе никогда не говорилось ни слова о выходе из ОДКБ, о котором регулярно заявляют Лукашенко и российский МИД, а белорусские протесты никак не связаны с пророссийской или прозападной повесткой, имея единственной целью смену режима.

«Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую.

Моя предвыборная программа состояла из трех пунктов, самый основной из которых — повторные выборы, честные и прозрачные, и открытые. И уже на этих выборах будет выбран президент. Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин нашел бы о чем договориться и разговаривал бы с ним, как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить», — приводит её слова РБК.

Тихановская также отметила, что не осведомлена о предмете переговоров и «политических играх», которые ведутся сейчас между Кремлем и официальным Минском: «Народу уже 26 лет о результатах переговоров не говорят. Поэтому нам остается только догадываться», — объясняет оппонент Лукашенко.

Она сказала, что не возвращается на Родину потому что сейчас не может чувствовать себя в безопасности из-за практик уголовного преследования и похищений людей, высказывающих своё мнение о политике. При этом не соблюдаются в стране и права обычных граждан:

«У людей вообще нет никаких прав. Нас запугивают, нас выдворяют из страны, нас сажают в тюрьмы просто за то, что мы посмели выразить свою гражданскую позицию. И репрессии продолжаются и усиливаются»,

— говорит Тихановская, обращая внимание, что этот процесс никак не связан с теми переговорами, которые она ведет с Евросоюзом.

Не видит Тихановская и никаких потенциальных разногласий между белорусской оппозицией и интересами России: «Вы должны понять, против России мы абсолютно ничего не имеем. Это какое-то искусственно раздутое мнение одного человека», — заверяет она.

По её мнению, в протестах против Лукашенко нет никаких геополитических подоплек, якобы связанных с разделом сфер влияния или торговых отношений: