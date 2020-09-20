МВД Беларуси сообщает о 430 задержанных в субботу, 385 из которых уже отпущены

На прошедшей накануне акции протеста были задержаны 430 человек, говорят в МВД Беларуси, из них 415 — в Минске, передает «Интерфакс». При этом 385 человек на сегодня уже отпущены.

В то же время, если верить МВД, в Минске они задержали почти всех участниц женского марша, так как по оценкам ведомства их было только 500 человек, но это не так: по многочисленным сообщениям СМИ на улицы в столице вышли несколько тысяч женщин.

Напомним, что женские марши против Александра Лукашенко в Минске и в других регионах проходят традиционно каждую субботу. Многие участницы надевают белую одежду, несут цветы и шарики. Акции проходят абсолютно мирно, пока их не начинают разгонять силовики.

Накануне в ходе акции также была задержана пожилая активистка Нина Багинская, которая стала символом протеста. Её довезли до РУВД и высадили, после чего она настойчиво пыталась попасть внутрь, чтобы ей вернули отобранный флаг.