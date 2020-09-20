Колесникова обратилась к белорусам из СИЗО: "Не бойтесь быть свободными!"

Член президиума Координационного совета оппозиции, один из лидеров протестов в Беларуси Мария Колесникова обратилась к гражданам страны из следственного изолятора, где она находится под арестом. Она призвала людей продолжать борьбу с режимом Александра Лукашенко и заверила, что готова сидеть в тюрьме за свои убеждения.

«Свобода стоит того, чтобы за неё бороться. Не бойтесь быть свободными! Крепко обнимаю и люблю. Огромное спасибо семье, друзьям, близким и всем, кто нас поддерживает. Спасибо международному сообществу и культурному сообществу за поддержку и солидарность, — приводятся её слова в Telegram-канале штаба Виктора Бабарико. —

Я счастлива быть белоруской. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы так же».

Напомним, что Марию Колесникову похитили в центре Минска сотрудники белорусского КГБ, а на следующий день попытались насильно выдворить из страны, однако на границе с Украиной она порвала свой паспорт и выпрыгнула из окна автомобиля, после чего её вновь схватили и отвезли в минское СИЗО. Затем её перевезли в Жодино.

Колесниковой вменяют уголовную статью о призывах к свержению власти. Сама она требует от следственного комитета, чтобы там возбудили уголовное дело о её похищении, а также об угрозах посадить ее на 25 лет и убить.