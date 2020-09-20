Извинения перед Навальным, санкции и перекрытая Москва. Главное к утру 20 сентября

Разработчик «Новичка» Вил Мирзаянов в эфире «Дождя» извинился перед Алексеем Навальным, отметив, что описанные им симптомы полностью подходят под описание симптомов яда: «Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился» (цитата по РБК). Всю последующую жизнь он посвятил борьбе с применением химического оружия, добавил Мирзаянов.

Один из лидеров Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, которого называют одним из возможных приемников Ангелы Меркель, призвал на два года заморозить строительства «Северного потока-2». В это время Россия, по его словам должна договорится о своей дальнейшей политике, передает DW. Он также обратил внимание, что Владимир Путин сейчас действует «агрессивно, совершенно безрассудно, неправдиво»: «Поэтому мы должны обращаться с Россией гораздо более четко и вразумительно».

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что санкции ООН в отношении Ирана возобновляются после требования США, а все страны организации должны их соблюдать. Однако Германия, Франция и Великобритания считают, что требование США незаконно, так как Америка вышла из ядерной сделки Ирана ещё в 2018 году.

Дональд Трамп «благословил» сделку о покупке TikTok компанией Oracle, передает Reuters. Она сможет соблюсти интересы нацбезопасности США, уверен он.

В ФБР подтвердили данные о том, что Трампу в почтовой посылке прислали яд рицин. «ФБР и наши партнеры в Секретной службе и службе почтовой инспекции ведут расследование относительно подозрительного письма, посланного на почтовый адрес правительственного объекта США. В настоящий момент угрозы общественной безопасности нет», — передают РИА Новости.

В столице сегодня проходит Московский марафон. Как пишет ТАСС, участие в нем принимают порядка 25 тысяч человек. Напоминаем, что в связи с мероприятием многие центральные улицы города будут перекрыты до 17:00.