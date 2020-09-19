В Минске задержаны около 250 участниц женского марша, включая Нину Багинскую

В Минске силовики задержали на женском марше пожилую активистку Нину Багину, которая стала одним из символов протестов после выборов президента в Беларуси.

Всего, по данным «МБХ медиа», задержано около 250 человек.

ОМОН и люди в зеленых костюмах оцепляли участников акции протеста и уводили в автозаки. Один из людей в зеленой форме и в балаклаве в разговоре с участницей акции пояснил, что он сотрудник милиции.

TUT.by пишет о двух девушках, которых не пустили в автозак, поскольку им не хватило места. Часть протестующих прячутся от силовиков в торговом центре. Одна из маникюрных студий закрыла у себя в помещении десятерых участниц марша.

Один из участников акции во время задержаний запустил в небо дрон с бело-красно-белым флагом. Человека в итоге задержали.

Также сообщается, что Нина Багинская была высажена около Советского РУВД, но внутрь ее не пускают, оставив у входа. Она звонит в домофон РУВД и требует вернуть ей флаг.