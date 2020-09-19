Навальный рассказал о том, как не мог найти слова в голове

Оппозиционный политик Алексей Навальный в своем Instagram-аккаунте рассказал о том, как проходило его восстановление после пробуждения от искусственной комы.

Напомним, в августе Навального госпитализировали из аэропорта в омскую больницу, откуда после он был эвакуирован в берлинскую клинику Шарите. Сейчас Навальный проходит лечение в Германии, а три лаборатории подтвердили, что он был отравлен веществами из группы «Новичок».

По словам Навального, сначала он не узнавал людей и не мог говорить, но при этом понимал речь. Однако, когда ему давали доску для того, чтобы написать ответ, он терялся: «Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают».

Сейчас у Навального дрожат ноги при ходьбе, но он уже может держаться на своих двоих (о чем свидетельствует опубликованное фото).

Ранее Навального номинировали на Нобелевскую пермию мира.