МИД России осудил Запад за вмешательство в дела Беларуси

Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Запад нарушает принципы Устава ООН, чтобы продвигать личные интересы.

«Западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов», — заявил Ильичев в беседе с «Радио Sputnik».

Вместе с тем он осудил односторонние санкции со стороны западных государств в отношении ряда политических деятелей.

Ильичев подчеркнул, что внешние политические силы, чтобы не нарушать суверенитет Беларуси, должны влиять на ситуацию исключительно по прямому запросу.

Напомним, президент РФ Владимир Путин пообещал выдать Беларуси кредит в размере 1,5 миллиардов долларов по запросу Александра Лукашенко.