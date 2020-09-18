Володин призывает выяснить роль иностранных спецслужб в истории с Навальным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призывает Бундестаг установить роль немецких спецслужб в ситуации с Алексеем Навальным.

«Если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения. Поэтому предлагаю в рамках парламентского измерения Бундестагу еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники», – цитируетВолодина пресс-служба Госдумы. По его словам, парламентам других европейских стран также следовало бы разобраться с этим вопросом.

Ранее спикер заявил, что история с отравлением лидера российской оппозиции является, по его мнению, провокацией, за которой стоят зарубежные спецслужбы. Спикер предположил, что она направлена на введение новых санкций против Москвы и блокировку действий РФ в Белоруссии.