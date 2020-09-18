В ООН боятся "железного занавеса" в Европе, хотя закрытие границ пока фейк

Совет ООН по правам человека рассмотрит проект резолюции Европарламента, который призвал председателя Совета до конца года отчитаться по вопросу фальсификации выборов в Беларуси, против использования такого механизма по оценке выборов выступает посол Беларуси при ООН Юрий Амбразевич, передает Reuters.

Тем временем в ходе созванных ФРГ (от имени Евросоюза) переговоров на площадке Совета по правам человека при ООН, которые не раз прерывались представителями России, Китая, Беларуси и Венесуэлы, прозвучали и предостережения от спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин:

«Давайте не допустим, чтобы еще один "железный занавес" опустился на европейский континент», — сказала она, отметив, что Республика сейчас находится в «катастрофическом» положении.

Таким образом спецпредставитель прокомментировала в том числе заявление Александра Лукашенко, которого не признают не только отдельные страны ЕС, но и Европарламент, о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной. Впрочем, как пишет русская служба «Би-би-си», ссылающаяся на различные сообщения СМИ и информагентств, в действительности это оказалось неправдой: границы открыты, подтверждают с обеих сторон.

Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, в свою очередь, заявил, что охрана границы «осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов», а ситуация везде зависит от обстановки, что также однозначно говорит об открытости границ на текущий момент.