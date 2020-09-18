Незарегистрированному кандидату в президенты Татарстана не дали провести митинг

В офис движения «Против преступности и беззакония» в Казани пришли полицейские. Они хотели встретиться с лидером организации Дмитрием Бердниковым, но тот так и не вышел к ним, передает «ОВД-Инфо».

Ранее Дмитрия Бердникова не стали регистрировать кандидатом на должность президента республики на прошедших выборах. Соратники политика и он сам планировали выйти на акцию протеста перед инаугурацией сохранившего свой пост президента Рустама Минниханова.

Также «Idel.Реалии» писали, что полицейские выдали предписания сторонникам Бердникова в недопустимости проведения акций против официальных итогов выборов. Акцию в итоге пришлось отменить.