Хафтар разрешил возобновить добычу нефти на подконтрольной ему территории

Глава Ливийской Национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил, что его армия не будет препятствовать возобновлению добычи и экспорта нефти из региона, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, но назвал ряд условий.

Во-первых, доходы от продажи ливийской нефти не должны использоваться его противниками из Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое признает ООН, «для финансирования терроризма». Кроме того, он надеется, что экспортные доходы будут справедливо распределяться между ЛНА и ПНС.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что лидер Правительства национального согласия Файез Саррадж заявил, что до конца октября намерен покинуть свою должность.