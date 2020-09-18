"Гнать к чертовой матери": экономист Евгений Коган разнес новые планы правительства Мишустина

Нежелание развивать экономику и стремление к накоплению излишков резервов, которые совсем не работают на благо страны и общества, повышение фискального давления на население и бизнес, антисоциальная политика и падение уровня жизни граждан – эти и многие другие тезисы в свое время вменялись экспертами бывшему главе правительства России Дмитрию Медведеву на заре наиболее острой его критики. Впрочем, даже когда Дмитрий Анатольевич со всем составом своего Кабинета был отправлен в отставку, многие называли в числе причин подобного решения Кремля именно указанные факторы.

Между тем пришедший на смену Медведеву Михаил Мишустин не пробыл в должности премьера и года, но уже сейчас сталкивается с идентичными обвинениями. Более того, не так давно в правительстве Мишустина анонсировали введение новых фискальных мер, которые непременно приведут к росту цен на отдельные группы товаров, а потому недовольство его работой в будущем будет только расти. Более того, уже сейчас многие эксперты жестко критикуют работу команды Мишустина, подвергая еще большей обструкции озвученные недавно планы Кабмина. Среди экономистов, политологов и специалистов из других отраслей постепенно зреет одна единственная мысль – Михаила Мишустина и его Кабмин следует отправлять в отставку еще быстрее, чем это было сделано с командой его предшественника.

Свою позицию эксперты аргументируют тем фактом, что правительство выбрало тупиковую стратегию развития экономической политики России и снова возвращается к тому, за что критиковали Медведева – стремлению копить средства в «кубышке», не давая никому даже прикоснуться к этим «священным» запасам. А уже анонсированный рост фискального давления на население многие экономисты сравнили с попыткой «постричь овцу в голодный год», отмечая, что подобные решения лишь спровоцируют рецессию и приведут страну к фатальным последствиям.

Евгений Коган

К примеру, профессор ВШЭ и сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган отмечает, что кризис, спровоцированный пандемией COVID-19, вопреки здравому смыслу и любой логике, лишь укрепил избранный ранее властями тупиковый курс развития. «Сейчас правительство постоянно пытается повысить налоги, снизить покупательскую способность граждан, залезть им в карман с помощью прямых или косвенных налогов, акцизов и прочего. Всего несколько лет тому назад россиянам было торжественно обещано, что «затягивание поясов» является временным, делается лишь для мобилизации слил и средств, чтобы добиться ускорения темпов роста экономики. Речь о тех самых 2% НДС. Это было «потрясающее» достижение отечественных экономистов, за которое впору давать Нобелевскую премию. Давайте поднимать налоги, чтобы увеличить рост экономики – за это, на самом деле, надо лишать дипломов и гнать к чертовой матери. Но теперь мы пытаемся повторить то же самое, становясь чемпионами мира по приседанию на грабли», – возмущенно высказался Коган.