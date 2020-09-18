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Главы дипмиссий стран ЕС в Беларуси будут носить список политзеков на все встречи

Политика
18:05, 18 сентября 2020

Главы дипмиссий стран ЕС в Беларуси будут носить список политзеков на все встречи
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Руководители посольств стран Евросоюза в Беларуси объявили об акции в поддержку жертв репрессий режима Лукашенко: они намерены на каждой встрече с белорусскими госслужащими напоминать тем, что в стране есть политические заключенные, предъявляя копию их списка.

«Мы, главы работающих в Минске дипломатических миссий стран Европейского союза, призываем власти Беларуси действовать в соответствии со своими международными обязательствами и освободить всех, кто заключен под стражу по политическим мотивам на протяжении последних нескольких месяцев... С этого дня каждый из нас будет приносить копию списка политзаключенных в Беларуси на каждую встречу с белорусскими госслужащими», — говорится в посте официального аккаунта представительства ЕС в Facebook.

Тем временем Постоянный представитель Республики в ООН Юрий Амбразевич сегодня сказал, что политических заключенный в стране нет: «Есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом», — приводит его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сказал, что Кремль отрицает наличие в Беларуси политзаключенных: «Мы не готовы признать в целом наличие политических заключенных в Белоруссии», — объяснял он.

Многие политические оппоненты формального президента Александр Лукашенко за годы его правления были убиты при невыясненных обстоятельствах, а против популярных оппозиционных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало были возбуждены уголовные дела. Также арестованы или выдворены из страны (либо и то, и другое) были все члены Координационного совета кроме нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

Теги: #Белоруссия #протесты в Белоруссии

Рубрика: Политика

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