Генпрокуратура запросила у Франции и Швеции данные о токсикологии Навального

Генеральная прокуратура отправила в «компетентные органы» Франции и Швеции запросы на предоставление российской стороне данных о токсикологических исследованиях образцов Алексея Навального. Ведомство отмечает, что Германия на их запросы не отреагировала.

«На основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительных протоколов к ней (...) запрошена информация о проведении на территории Франции и Швеции токсикологических исследований биоматериалов Навального, а также об опросе иностранных экспертов», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Напомним, что переданные немецким Бундесвером образцы Навального исследовали в независимых лабораториях Франции и Швеции. Результаты совпали с данными Германии и также выявили нервно-паралитическое вещество из семейств «Новичок». Вскоре президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об этом лично российскому лидеру Владимиру Путину.

Кроме запроса от Генпрокуратуры в Германию также писали из управления на транспорте МВД РФ по СФО. Они хотели получить доступ к Навальному «в связи с госпитализацией». Уголовного дела об отравлении оппозиционного политика в России так и не возбудили.

Ранее сегодня в правительстве ФРГ напомнили Кремлю о своем призыве предоставить объяснение произошедшего, отметив, что он «до сих пор актуален».