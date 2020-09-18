Директору "Открытой России" назначили 10 суток ареста за призывы на митинг

Задержанному вчера на выходе из спецприемника исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову назначили очередной административный арест. На этот раз его снова судят за организацию несанкционированной акции, передает «Новая газета».

Если в прошлый раз его арестовали на 14 суток за сбор подписей против внесения поправок в Конституцию РФ от 14 июля, то теперь дело завели за призыв к участию в акции в связи с несогласием с поправками к Конституции, которая прошла 1 июля.

Пивоварову назначили 10 суток ареста. Утверждалось, что он через телеграм-канал «Пивоваров» обращался к неопределенному кругу лиц, приглашая их принять участие в акции. При этом, как говорит адвокат Пивоварова, принадлежность канала непосредственно Андрею никак не была доказана. В самом деле даже не оказалось видеозаписи, о которой идет речь.