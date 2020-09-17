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Совет Федерации обнаружил иностранное вмешательство в единый день голосования

Политика
11:52, 17 сентября 2020

Совет Федерации обнаружил иностранное вмешательство в единый день голосования
Андрей Климов // Фото: Global Look Press
Андрей Климов // Фото: Global Look Press

Сенатор Андрей Климов, возглавляющий комиссию Совета Федерации по вмешательству во внутренние дела РФ, заявил, что на единый день голосования 13 сентября, а также на предвыборную кампанию повлияли из-за рубежа, причем ключевыми вопросами здесь стала «история с Навальным и так называемым "Новичком"», протесты в Хабаровске, а также белорусский политический кризис. 

Он подчеркнул, что соответствующей информационной кампанией занимались медиа из «ядра набора иностранных СМИ», которые являются «иностранными агентами». Причем похожим образом он отозвался и об «Умном голосовании»: «В чем тут вмешательство? — задается он вопросом и тут же поясняет. —  Оно ведь было разработано и предложено с площадки Фонда борьбы с коррупцией, а они "иностранный агент"». «Выводы делайте сами», — заключил Климов.

Также он сказал, что комиссией была зафиксирована «попытка канализировать протестные настроения в Хабаровске», которая вошла «в русло широкой антироссийской кампании для дестабилизации ситуации на Дальнем Востоке». Однако она не удалась.

В Беларуси, по словам Климова, протесты были организованы американскими спецслужбами, и планировалось это ещё год назад, причем в неких «американских документах», которые он «цитировал», процесс вмешательства назывался «содействием либерализации в Беларуси». Он отметил, что их целью является не Минск, а Москва: «Конченая цель — дестабилизация России».

По мнению сенатора за каналом «Nexta» стоят «очень серьезные специалисты», а аналогичные новые медиа пытаются создать и в России, причем в этом участвуют «ряд журналистов российских, они фактически ангажированы структурами, которые имеют голландские корни», уверен Климов.

«Мы должны тщательнейшим образом изучать то, что произошло в Беларуси, и быть готовыми встретить это на нашей российском земле», — сказал он.

Теги: #Навальный #Белоруссия #протесты в Белоруссии

Рубрика: Политика

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