Россия не отдаст Польше диспетчеров хотя бы из-за конституционного запрета

Конституция России прямо запрещает выдачу Польше трех диспетчеров, подозреваемых в организации авиакатастрофы, так как они являются гражданами РФ. Об этом «Интерфаксу» напомнил источник, который знаком с ситуацией.

«В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным законом страны, — объяснил он. — Данный путь тупиковый, он никакой перспективы не имеет».

Собеседник агентства также обратил внимание, что Россия готова к сотрудничеству по вопросу расследованию крушения президентского самолета Ту-154М, в ходе которого погиб бывший глава Польши Лех Качиньский и члены его делегации, направлявшиеся в Смоленск.

«Все, что можно, российская сторона по этому делу выполнила», — уверен источник «Интерфакса».

Ранее Sobesednik.ru передавал, что пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик потребовала арестовать трех российских диспетчеров, которых она назвала виновными в «умышленном доведении до авиакатастрофы».