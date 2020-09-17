Путин сразу после выборов наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"

На официальном портале правовых инициатив опубликован указ от 14 сентября (на следующий день после выборов), согласно которому лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев награждается орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Завизирован документ президентом РФ Владимиром Путиным.

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу», — объясняется в указе причина такого решения главы государства.

Напомним, что сейчас Медведев занимает позицию зампредседателя Совета безопасности РФ, у него также есть собственный аппарат, существующий на государственный счет, а сам он получает зарплату в почти 620 тысяч рублей в месяц, однако что именно входит в обязанности бывшего премьера не совсем ясно. 14 сентября (в день награждения) политику исполнилось 55 лет.