Политолог рассказал, зачем Россия выделила Беларуси полтора миллиарда долларов

Во время пресс-конференции по итогам недавней встречи в Сочи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко был озвучен целый ряд общих тезисов, которые какой-то серьезной дискуссии в обществе не вызвали. Впрочем, без ложки дегтя не обошлось и в этот раз. Многие, к примеру, обратили внимание на высказывания главы российского государства, заявившего о выделении Минску нового государственного кредита в размере полутора миллиардов долларов, и стали критиковать действия властей по этому поводу.

Российский философ, политолог, специалист в области современных политических теорий, журналист Кирилл Мартынов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» решил оценить реальные цели выделения Беларуси нового кредита Москвой. Так, по словам специалиста, кредит для Лукашенко можно сравнить с тем, который получил беглый украинский президент Виктор Янукович перед тем, как окончательно покинул страну. В целом же, утверждает Мартынов, в этом шаге Кремля присутствует даже определенный символизм.

«Многие помнят, что Виктору Януковичу Россия выделила деньги перед тем, как он сбежал из страны. Не думаю, что в ситуации с Лукашенко произойдет что-то подобное, хотя определенный символизм в этом присутствует.

Совершенно очевидно, что полтора миллиарда долларов выделены Лукашенко для того, чтобы белорусские силовики не потеряли штаны, разгоняя женщин. Им нужно на что-то жить, им нужно получать не только зарплату, но и премии за переработку, а доброе российское государство пожертвовало Лукашенко денег для того, чтобы он своим мордоворотам, военным и элитам оплатил сверхурочные и заливал деньгами те места, где откровенно рвется», — отметил Кирилл Мартынов.